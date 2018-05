Paris (www.aktiencheck.de) - Anleger machen sicherlich keinen Fehler, wenn sie die Entwicklungen an den europäischen Aktienmärkten künftig wachsam verfolgen. Denn an Unruheherden mangelt es nicht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". So würden die gestiegenen Rohstoffpreise und die Befürchtung, dass die US-Strafzölle über kurz oder lang auch die EU treffen würden, weiterhin auf die Stimmung drücken; dies würden auch die vorläufigen Werte für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...