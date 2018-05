Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche erhalten und so fiel der EUR/USD zum neuen Mehrmonatstief in den Bereich der 1,1670/60. EUR/USD wartet auf Daten, USD Nach dem der bullish Versuch im Bereich der 1,1730 scheiterte, nahmen die Verkäufe zu und so fiel das Paar zum neuen Jahrestief in den Bereich der 1,1660. ...

