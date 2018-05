Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Bei dem Hersteller von Anlagen für die Abfüllung und Verpackung von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln ändere sich einiges und das sei auch gut so, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Möglicherweise benötige es aber noch mehr Beweglichkeit bei Krones, um das Margenziel zu erreichen./bek/ajx Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-25/15:02

ISIN: DE0006335003