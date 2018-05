Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Q2 2017/18 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.05.2018

Kursziel: CAD1,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty

Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from CAD 1.10 to CAD 1.30.

Abstract:

Almonty has reported strong Q2 17/18 numbers which were well above our

forecasts. Revenue was up 70.0% at CAD17.3m (FBe: CAD15.0m; Q2 16/17:

CAD10.2m) while EBIT rose to CAD3.7m (FBe: CAD1.8m; Q2 16/17:CAD-3.1m). The

results benefited from the expiry of fixed priced offtake agreements and

falling unit costs at both the Los Santos and Panasqueira mines. Commodity

pricing remains firm. The tungsten APT price is now USD340-345 per MTU

compared with an average of USD324 per MTU in calendar Q1. Meanwhile, the

ten year offtake agreed in March for the Sangdong mine in Korea continues

to suggest that a financing agreement for this project is near. We have

revised up our forecasts in the light of the Q2 17/18 results and now see

fair value for the stock at CAD1.30 (previously: CAD 1.10). We maintain our

Buy recommendation.

