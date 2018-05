Frankfurt - Der Euro ist am Freitag wegen neuer politischer Unsicherheiten in Südeuropa unter Druck geraten. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit November bei 1,1662 US-Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro ebenfalls abgeschwächt und steht am Nachmittag mit 1,1596 Franken wieder unter der 1,16-Franken-Schwelle. Der Dollar/Franken-Kurs notiert mit 0,9934 Franken ebenfalls leicht höher als am Vortag.

Nachdem zuletzt die Regierungsbildung in Italien für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt hatte, kommen nun politische Turbulenzen in Spanien hinzu. Im Zuge der Korruptionsaffäre der spanischen Regierungspartei PP gerät Ministerpräsident Mariano Rajoy zunehmend in die Bredouille. Die Sozialistische Partei (PSOE), die ...

