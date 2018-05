Insgesamt hatten sich etwa 120 Lichtdesigner und Planungsbüros aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux in den unterschiedlichen Kategorien des Deutschen Lichtdesignpreises beworben.

Aufgrund der hohen Qualität aller Wettbewerbsbeteiligungen hatte es die sechsköpfige ehrenamtliche Jury schwer, unter allen eingereichten Projekten eine Vorauswahl zu treffen und sich nach persönlicher Inaugenscheinnahme für die Finalisten und die Gewinner pro Kategorie zu entscheiden. Anders als im vergangenen Jahr gab es zwei Mehrfachgewinner: die Lichtwerke GmbH aus Köln gewann mit seiner Bespielung der Medienfassade des Jelzin Presidential Centers in Ekatharinenburg und die Beleuchtung des AEB Headquarters in Stuttgart in den Kategorien »Internationales Projekt« und »Büro & Verwaltung«.

Das Büro Licht Kunst Licht mit Standorten in Bonn und Berlin gewann in vier Kategorien - u.a. mit dem Lichtdesign für das Erzbischöfliche Berufskolleg in Köln - und wurde außerdem zum Lichtdesigner des Jahres gekürt. Dabei handelt es sich um einen Jurypreis, der jedes Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...