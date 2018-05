Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-25 / 15:05 Der Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG hat beschlossen, der am 11.07.2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung Herrn Dipl. Kfm. Eberhard Köbe, Bereichsleiter Konzernfinanzen der maxingvest.ag, Hamburg als Nachfolger für das im Februar 2018 ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Dr. Peter-Jörg Klein vorzuschlagen. In dem im März 2018 von Aktionären eingeleiteten gerichtlichen Ergänzungsverfahren hat das Amtsgericht Hamburg bislang keine Entscheidung getroffen. Verschiedene Aktionäre und Aktionärsgruppen hatten unterschiedliche Personen vorgeschlagen. Dr. Rolf Aschermann, Aufsichtsratsvorsitzender der ALBIS Leasing AG: "Der Aufsichtsrat freut sich, nach einem eingehenden Auswahlverfahren der Hauptversammlung einen bewusst neutralen Kandidaten vorzuschlagen, der nicht nur aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Finanzbereich kapitalmarktorientierter Unternehmen hervorragend qualifiziert ist, sondern auch geeignet erscheint, durch seine Unabhängigkeit und Neutralität zur Befriedung und zum Ausgleich der Positionen unter den Aktionären beizutragen. Ich bin Herrn Köbe sehr dankbar, dass er sich für eine Wahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung stellt, und würde mich freuen, wenn ihm auch die Aktionäre das Vertrauen schenken." Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-05-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 689659 2018-05-25

May 25, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)