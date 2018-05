Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche weiterhin schwach und so fiel der EUR/USD zum Mehrmonatstiefs in den Bereich der 1,1660. EUR/USD mit USD Geboten auf dem Weg nach unten Das Paar baute heute seine Abwärtsbewegung aus, da das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback zunahm. Die US Auftragseingänge für langlebige ...

