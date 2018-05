Original-Research: curasan AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu curasan AG

Unternehmen: curasan AG

ISIN: DE0005494538

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 25.05.2018

Kursziel: 1,15

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

curasan bekräftigt trotz verhaltenem Jahresstart die Guidance

curasan hat gestern den Q1-Bericht veröffentlicht und die Guidance

bestätigt.

[Tabelle]

Noch schwache Umsatzentwicklung u.a. im Segment Americas: Im ersten Quartal

fielen die Nettoerlöse um 14,2% auf 1,5 Mio. Euro. Besonders schwach

entwickelte sich die Region Naher Osten, wo die Umsätze aufgrund von

ungünstigen Rahmenbedingungen (u.a. Verfall der türkischen Lira sowie

steigender Protektionismus im Iran) um 50% rückläufig waren. Ebenfalls

enttäuschend entwickelte sich mit -12% das Segment Americas. Allerdings

handelt es sich laut Vorstand hierbei lediglich um eine Verschiebung der

Umsätze in Q2. Das Management geht davon aus, dass sich die schwache

Umsatzentwicklung im weiteren Jahresverlauf umkehrt. Insbesondere durch die

Einführung der Wirbelsäulenprodukte im zweiten Halbjahr dürften die Erlöse

im US-Markt wieder zulegen. Darüber hinaus scheinen sich die im vergangenen

Jahr noch rückläufigen Umsätze in Deutschland (-14% in 2017 vs. +1% in Q1)

und Asien (-13% in 2017 vs. +6% in Q1), die dem Wechsel der regionalen

Vertriebspartner geschuldet waren, zu erholen. Wir rechnen daher im

weiteren Jahresverlauf mit nachhaltig steigenden Umsätzen in den Regionen

Deutschland und Asien.

Investitionen in Marketing, Vertrieb und Zulassungen belasten Ergebnis: Das

EBITDA lag mit -0,5 Mio. Euro unter Vorjahr (-0,3 Mio. Euro), was

insbesondere auf weiter hohe Investitionen in Marketing, Vertrieb und

Zulassungen zurückzuführen ist. Aufgrund von erhöhten Abschreibungen fiel

das EBIT mit -0,7 Mio. Euro schwächer aus als wir erwartet hatten (MONe:

-0,5 Mio. Euro, Vj.: -0,4 Mio. Euro). Die liquiden Mittel haben sich

deutlich

auf 1,0 Mio. Euro reduziert (per 31.12.2017: 2,0 Mio. Euro). Der hohe

Cashburn in Q1 ist auch auf steigende Vorräte zurückzuführen. Um bei

anziehender Nachfrage lieferfähig zu sein, wurden bei einigen Lieferanten

größere Mengen abgenommen. Laut Vorstand wird sich der Cashburn in den

nächsten Monaten spürbar reduzieren. Wenngleich curasan auch noch über eine

freie Kontokorrentlinie i.H.v. 0,7 Mio. Euro verfügt, beabsichtigt das

Unternehmen zur Wachstumsfinanzierung in den nächsten Monaten eine

Kapitalerhöhung durchzuführen.

Prognosen leicht angepasst: Insgesamt bekräftigt curasan die Jahresziele

(Brutto-Umsatz: 8,4 bis 8,7 Mio. Euro, EBITDA: -1,0 bis -1,4 Mio. Euro).

Wir haben unsere Schätzungen aufgrund der erhöhten Abschreibungen für 2018

leicht angepasst. Positiven Newsflow erwarten wir ab H2 durch anziehende

Geschäfte in Asien und den USA.

Fazit: Zwar fiel der Jahresstart verhalten aus, wir gehen aber davon aus,

dass die Dynamik im zweiten Halbjahr insbesondere in den wichtigen Märkten

in Asien und den USA wieder zunimmt. Trotz eines Upsides >10% belassen

wir unser Rating jedoch bis zur nachhaltigen Stabilisierung der

Liquiditätslage mit unverändertem Kursziel von 1,15 Euro auf 'Halten'.

AXC0218 2018-05-25/17:31