New York / London - Signale für ein höheres Rohölangebot haben die Ölpreise am Freitag stark unter Druck gebracht. Mit Russland und Saudi-Arabien haben führende Ölstaaten jeweils höhere Fördermengen in Aussicht gestellt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am späten Nachmittag 76,80 US-Dollar. Das waren 1,98 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,26 Dollar auf 68,44 Dollar.

Aussagen der Ölminister von Saudi-Arabien und von Russland lösten die Kursverluste aus. Auf einer Veranstaltung im russischen St. Petersburg deutete der saudische Ölminister Khalid Al-Falih an, dass ...

