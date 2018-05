Mainz (ots) -



ab Donnerstag, 31. Mai 2018, 21.45 Uhr



Renommierte Festivals - internationale Stars: Im Rahmen seines Festspielsommers präsentiert 3sat vom 31. Mai bis zum 15. September 2018 herausragende Konzerte, Opern und Ballettaufführungen großer Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz in seinem Programm - live oder in aktuellen Aufzeichnungen und das zur besten Sendezeit.



Am Donnerstag, 31. Mai 2018, startet der Festspielsommer um 21.45 Uhr mit dem "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2018", das 3sat live zeitversetzt überträgt. Bei der "Italienischen Nacht" spielen die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Valery Gergiev unter anderem Werke von Rossini, Verdi und Puccini. Star beim dem Open-Air-Spektakel mit freiem Eintritt ist Anna Netrebko.



Weitere Live-Highlights im 3sat-Programm: Das Konzert "Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne" am Sonntag, 24. Juni 2018, 20.15 Uhr. Nach 16 Jahren Amtszeit tritt Sir Simon Rattle mit diesem Konzert als Chefdirigent bei den Philharmonikern ab. Stargast ist die Mezzosopranistin Magdalena Kozená, die Ehefrau des Dirigenten. Das "Schleswig-Holstein Musik Festival 2018" eröffnet am Sonntag, 1. Juli 2018, 20.15 Uhr, Cellistin Sol Gabetta mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Christoph Eschenbach. Und bei der "Styriarte 2018" lässt Andrés Orozco-Estrada mit einer Messe von Franz Schubert die Tradition der Stainzer Kirchenkonzerte wiederaufleben - am Samstag, 7. Juli 2018, 22.35 Uhr, in 3sat.



In Erstausstrahlung zeigt 3sat am Samstag, 28. Juli 2018, 20.15 Uhr, die "Wagnerfestspiele Bayreuth: Lohengrin". Anja Harteros spielt die Elsa. Die musikalische Leitung liegt bei Christian Thielemann; für Bühnenausstattung und Kostüme ist das Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy zuständig. Außerdem spielen "Daniel Barenboim und das West Eastern Divan Orchestra" am Samstag, 18. August 2018, 20.15 Uhr, bei den Salzburger Festspielen unter anderem Johannes Brahms' berühmtes Violinkonzert in D-Dur mit Solistin Lisa Batiashvili. Und am Samstag, 15. September 2018, lädt um 20.15 Uhr "Jonas Kaufmann in der Waldbühne" zum Konzert mit Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Jochen Rieder ein. Unter dem Motto "Dolce Vita" besingt der Startenor mit Opernarien, italienischen Liedern und Canzonen das südländische Lebensgefühl.



Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://ly.zdf.de/TP7/



