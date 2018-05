Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem starken Vormittag ist dem deutschen Aktienmarkt im Verlauf des Freitags etwas die Luft ausgegangen. Der DAX verbuchte zum Schluss nur noch ein moderates Plus von 0,6 Prozent auf 12.938 Punkte. Gestützt von einem überraschend stabilen ifo-Geschäftsklimaindex hatte er am Mittag noch an der 13.000er Marke gekratzt. Die Aussicht auf einen Sieg der populistischen Ciudadanos-Bewegung bei den nun voraussichtlich anstehenden spanischen Neuwahlen drückte den DAX dann im Sog anderer europäischer Märkte zwischenzeitlich nahe an das Ausgangsniveau zurück.

Das Misstrauensvotum gegen die Regierung von Mariano Rajoy in Madrid trieb die Anleger aus Aktien in so genannte sichere Häfen. Der Goldpreis stieg in Euro gerechnet auf den höchsten Stand seit September. Der Euro fiel gegen den Dollar auf neue Jahrestiefs und stand auch gegen die Fluchtwährungen Yen und Schweizer Franken stark unter Druck. Am deutschen Anleihenmarkt gingen die Renditen in den freien Fall über, zehnjährige Bundesanleihen notierten nur noch mit 0,40 Prozent, am Donnerstag waren es noch etwa 0,5 Prozent gewesen.

Vonovia und Lufthansa profitieren vom Umfeld

Im DAX stiegen Vonovia mit den fallenden Renditen um 2,2 Prozent. Dahinter wurde die Gewinnerliste hinter den defensiven Papieren der Merck KGaA (plus 2,0 Prozent) von Lufthansa angeführt - dank fallender Ölpreise zogen sie um 1,8 Prozent an. Auf der Verliererseite standen Daimler mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen ein umfangreicher Rückruf wegen Manipulationen bei Diesel-Fahrzeugen drohe. Bayer stiegen am Tag der HV um 0,8 Prozent, obwohl der Konzern die Synergieerwartungen aus der Monsanto-Übernahme leicht reduziert hatte.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts gaben Rocket Internet um 3,8 Prozent nach. Die Beteiligung Global Fashion Group hatte trotz einer gestiegenen Kundenzahl im ersten Quartal den Verlust ausgeweitet.

Medigene besorgt sich Kapital

Eine Platzierung in Medigene schien gut gelaufen zu sein. Sowohl die Kapitalerhöhung wie auch der Aktienüberhang des Großaktionärs QVT Financial konnten nach Angaben des Unternehmens zum Kurs von je 14,50 Euro platziert werden. Laut Medigene gab es einen Nachfrageüberhang. Die Aktie ging mit 14,29 Euro aus dem Handel und damit etwas unter dem Platzierungspreis der neuen Aktien und 3,7 Prozent unter Vortagesschluss. In der vierten Reihe des deutschen Markts legten Verbio um 7,5 Prozent zu. Händler sprachen von Nachholbedarf der Bioethanolhersteller gegenüber den Aktien anderer Anbieter alternativer Energien. Auch Cropenergies zogen deutlich an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,5 (Vortag: 147,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,86 (Vortag: 4,82) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.938,01 +0,65% +0,16% DAX-Future 12.932,50 +0,69% 0% XDAX 12.933,25 +0,31% +0,56% MDAX 26.713,20 +0,62% +1,96% TecDAX 2.824,17 +0,84% +11,67% SDAX 12.538,92 +0,44% +5,49% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,05% +91 ===

