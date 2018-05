Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einer leicht rückläufigen Tendenz abgeschlossen. Auf die ganze Woche gesehen büsste der Leitindex jedoch deutlich an Wert ein. Die Woche war vor allem von Rezessionsängsten, geopolitischen Spannungen und auch von den Sorgen um die Regierungsbildung in Italien geprägt. Am Freitag erholte sich der Leitindex SMI zu Beginn noch von den zuvor erlittenen Abgaben, doch im Tagesverlauf schmolzen die Kursgewinne zunehmend weg. Besonders die Verluste der Roche-Genussscheine lasteten stark auf den SMI.

Am Berichtstag hätten vor allem die Italien-Sorgen und Gerüchte um einen Euro-Austritt des Landes auf die Stimmung gedrückt, sagte ein Händler. Dies habe einerseits den Renditen auf italienischen Staatsanleihen Auftrieb verliehen und andererseits auf den Euro gedrückt. Zum Franken ist der Euro unter die 1,16-Marke zurückgefallen und hat nun in den vergangenen Wochen beinahe 5 Rappen eingebüsst. Nur eine vorübergehende Entlastung brachte am Freitag die Entspannung im Nordkorea-Konflikt, während die Wall Street vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bis Europaschluss noch keine Richtung fand.

Der Swiss Market Index (SMI) gab bis Börsenschluss um 0,14 Prozent auf 8'759,08 Punkte nach und weist im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 2% aus. ...

