K+S ist jetzt schwächer geworden. Allerdings befindet sich der Wert unverändert in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der solide aussieht. Die Kursentwicklung ist in den vergangenen 3,5 Monaten ausgehend vom Zwischentief 20 besonders positiv gewesen, die Kurse haben sich teils um fast 20 % nach oben geschoben. Nun gilt es, den Aufwärtstrend bei etwa knapp unter 24 Euro zu verteidigen. Gelingt dies, dann ist zu erwarten, dass der Aufstieg in drei Etappen folgt: 25 Euro als runde Marke, darüber ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...