Anglo American ist auf dem Weg nach oben. Daran ändert auch die Kursentwicklung am Freitag nichts, an dem die Aktie minimal nachgegeben hat. Die Kurse sind nun erneut auf dem Weg Richtung 20 Euro, der aktuellen Untergrenze im charttechnischen Aufwärtstrend. Doch selbst wenn die Kurse darunter sinken sollten, eröffnen sich immer noch neue Chancen für den Wert, da der Aufwärtstrend übergeordnet letztlich massiv ist. Dabei war in der Zone zwischen 18,50 Euro und 20 Euro lediglich ein Stop in der ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...