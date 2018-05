Partnerschaft zur Unterstützung der Strategie von Ferrexpo zur weiteren Optimierung und Sicherstellung der Governance in den Bereichen Betrieb, Logistik und Risikomanagement

Vereinbarung zwischen Ferrexpo und Chinsay zielt darauf ab, den Arbeitsablauf, die Zusammenarbeit und die Produktivität von Ferrexpo im Rahmen von Charterverträgen zu unterstützen

Ferrexpo, ein an der Londoner Börse notiertes Eisenerzunternehmen mit Anlagen in der Ukraine, hat mit Chinsay, dem Marktführer für Schüttgut-Frachtsoftware, eine Vereinbarung über die Implementierung von Recap Manager (RM), eines einheitlichen Cloud-basierten SaaS-Systems für das End-to-End-Vertragsmanagement und die Zusammenarbeit mit Gegenparteien für die Seefrachtaktivitäten des Unternehmens, unterzeichnet.

Michael Gardiner, Global Freight Manager, kommentierte: "Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betrachten wir Chinsay als ein effizientes und kritisches Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass wir in unserem Vertragsgeschäft operative Exzellenz erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem freundlichen Expertenteam, um gemeinsam zu analysieren, wie wir weitere Vorteile aus unseren Vertragsdaten ziehen können, um eine bessere Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu ermöglichen."

Ferrexpo wird Recap Manager von Chinsay für die Verwaltung von digitalen Frachtverträgen in ihren Büros auf der ganzen Welt einsetzen. Ferrexpo wird in der Lage sein, Vertragsinformationen sowohl intern als auch extern über den Recap Manager von Chinsay zu erstellen, zu bearbeiten, zu überprüfen und auszutauschen. Die Chinsay-Plattform wird es Ferrexpo ermöglichen, die Zeit bis zum Abschluss aller Arbeiten an den Charterverträgen erheblich zu verkürzen und das Potenzial für Vertragsfehler durch Risiko- und Compliance-Überwachung zu minimieren.

"Wir freuen uns, mit Ferrexpo zusammenzuarbeiten und ihr Team mit unserer Technologie zu unterstützen", sagte Dag Sundén-Cullberg, Gründer und Chief Executive Officer von Chinsay. "Wir bieten seit über einem Jahrzehnt Vertragsmanagement-Dienstleistungen für den Eisenerzsektor an und können Ferrexpo mit Hilfe unserer sicheren Cloud-basierten Kollaborationsplattform bei der Identifizierung und dem Management von Risiken und dem Einsatz von Analyse-Technologien zur Verbesserung ihrer Leistung unterstützen."

"Unser wachsender Kundenstamm sorgt für positive Netzwerkeffekte für die Nutzer von Chinsay und ermöglicht eine weitere "Digitalisierung am Ursprung" im Hinblick auf die Charterparty-Generierung. Wir erleben eine deutliche Zunahme an digitalen Verträgen, die über unser System laufen, und erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt", sagte Colin Hayward, Managing Director des Chinsay-Büros in Singapur. "Unser Einstieg in den Rohstoffmarkt mit unserem Commodity Contract Manager wird es uns ermöglichen, diese positiven Vorteile zu nutzen, um eine erweiterte und diversifizierte Gruppe von Unternehmen zu erreichen, die in einer Vielzahl von Märkten wie Metall, Landwirtschaft und Bergbau tätig sind."

Chinsays Plattformen für Fracht und Rohstoffe ermöglichen es globalen Unternehmen, ihre Handelsverträge gemeinsam zu erstellen, zu überprüfen und zu verwalten. Der digitale Workflow von Chinsay ermöglicht es, die Effizienz zu steigern und das Risiko von Vertragsfehlern zu minimieren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die interne und externe Compliance automatisch umgesetzt wird. Durch den Einsatz von digitalen Verträgen über Chinsay werden Vertragsdaten einfach visualisiert und analysiert, was eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Über Chinsay

Chinsay ist die führende Cloud-Plattform für die End-to-End-Erstellung, Ausgabe und Verwaltung von Verträgen in den globalen Rohstoff- und Frachtmärkten mit einem Wert von mehreren Billionen Dollar. Mit Niederlassungen in Schweden und Singapur bietet Chinsay Vertrags- und Risikomanagementlösungen als Software-as-a-Service, die es seinen Kunden ermöglichen, Compliance-Anforderungen umzusetzen, Zeit zu sparen und Einblick in ihren Handelsprozess zu gewinnen. Chinsay ist völlig unabhängig und unterstützt seit über 10 Jahren multinationale Unternehmen, Broker und Rohstoffhändler in über 40 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.chinsay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180525005684/de/

Contacts:

Medien

Singapur und Stockholm:

Colin Hayward MD Chinsay Singapore Office (Singapur)

colin@chinsay.com

oder

Carsten Leth COO (Stockholm)

carsten@chinsay.com