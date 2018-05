Virgin Pulse weitet die starken Datenschutzrechte der DSGVO auf alle Kunden und Mitglieder weltweit aus

PROVIDENCE, Rhode Island, 25. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Pulse, der führende Anbieter von Technologielösungen, die das Engagement, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern fördern, gab heute die Konformität mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Virgin-Pulse-Plattform bekannt. Das Unternehmen hat zudem die Rechtsanwältin Beatrice Botti zur Datenschutzbeauftragten ernannt, um das Datenschutzprogramm von Virgin Pulse zu beaufsichtigen.



Damit ist Virgin Pulse in der Branche für Wohlbefinden und Engagement führend, was die vollständige Erfüllung der umfassenden DSGVO-Datenschutzgesetze angeht. Das Unternehmen hat eine gründliche Überprüfung seiner internen Datenerhebungs-, -speicherungs- und -verarbeitungsprozesse abgeschlossen und implementierte Verbesserungen, um die DSGVO-Konformität zu erreichen und allen Kunden und Mitgliedern von Virgin Pulse mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben.

Die DSGVO ist das erste große Gesetz, das die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG von 1995 ersetzt und deren Mängel und Lücken beseitigt, unter anderem in den Bereichen Durchsetzung, Haftung, Dokumentationsprozesse, Risikobewertung sowie Benachrichtigung im Falle eines Verstoßes. Diese neue Verordnung stärkt auch die Regeln zur Datenminimierung. Als globales Unternehmen mit mehr als 570 Kunden, Hunderttausenden von Nutzern und breit gefächerten Aktivitäten in der EU konzentrierte sich Virgin Pulse seit Anfang 2017 darauf, die Einhaltung der DSGVO bis zum 25. Mai 2018 sicherzustellen.

"Der Datenschutz der Mitglieder steht im Mittelpunkt unserer strategischen Prioritäten. Die Sicherheit und der Schutz von Kunden- und Mitgliederdaten war noch nie so wichtig wie heute. Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich ein starkes Zeichen zu setzen", sagte David Osborne, CEO von Virgin Pulse. "Die Einhaltung der DSGVO ist ein rigoroser Prozess, den wir im letzten Jahr aktiv und gewissenhaft durchlaufen haben. Wir sind der Ansicht, dass alle unsere Kunden und Mitglieder auf der ganzen Welt von den gleichen strengen Datenschutzrechten und Best Practices profitieren sollten. Daher sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben bei Virgin Pulse die DSGVO als Standard für alle Kunden und Mitglieder umgesetzt - und nicht nur für diejenigen, die innerhalb der EU ansässig sind."

Um dies zu erreichen, hat Virgin Pulse eine umfassende Prüfung seiner Mitgliedsrichtlinien durchgeführt und Überarbeitungen vorgenommen, damit sichergestellt ist, dass sie sprachlich klar und verständlich sind. Alle Mitglieder werden aufgefordert, die neu formulierten Richtlinien durchzusehen und zu akzeptieren und sich ausdrücklich mit den Datenschutzbestimmungen von Virgin Pulse einverstanden zu erklären, um an einem der Programme teilzunehmen. Im Rahmen dieses Prozesses setzen die Produktdesign-, Softwareentwicklungs- und Implementierungsprozesse des Unternehmens das Prinzip "Datenschutz durch Technikgestaltung" um. Diese integrierten Verfahren ermöglichen es den Mitgliedern, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und geben ihnen ein umfassendes Recht auf Berichtigung oder Löschung ihrer Daten sowie auf Auskunft über ihre Daten.

Mit mehr als 3.200 Kunden, darunter 20 Prozent der Global Fortune 500, und 2,1 Millionen Mitgliedern in 190 Ländern ist Virgin Pulse der einzige wirklich globale Anbieter für Wohlbefinden und Engagement von Mitarbeitern auf dem Markt. Virgin Pulse hat seine Produkte,die derzeit in 18 Sprachen verfügbar sind, so konzipiert und entwickelt, dass sie den Anforderungen globaler Unternehmen gerecht werden, und wird auch weiterhin in seine Infrastruktur investieren und in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit führend sein. Die DSGVO-Aktivitäten des Unternehmens stärken eine bereits bestehende Basis des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Das Managementsystem zur Informationssicherheit von Virgin Pulse ist auch nach ISO 27001:2013, einem robusten und umfassenden globalen Informationssicherheitsstandard, und dem EU-US- und Swiss-US-Privacy-Shield zertifiziert.

