Die US-Armee sieht den IS in Syrien entscheidend geschwächt, weiß aber nicht, wo sich der kurzzeitig populäre Führer al-Bagdadi ist.

In den vergangenen Wochen gab es in unterschiedlichen Quellen Berichte über andauernde Offensiven gegen ISIS im Osten Syriens durch kurdische Kräfte und die von den USA geführte Globale Koalition gegen ISIS. Pentagoin-Sprecher Adrian J.T. Rankine-Galloway sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten über die aktuelle Situation in Deir Ezzor sagen: "Am 1. Mai verkündeten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) die Operation Roundup zur Vernichtung der ISIS-Überreste im mittleren Teil des Euphrat-Tals. Seitdem hat die SDF durch offensive Operationen weiter an Boden gewonnen und nimmt den größten Teil des Bodens entlang der Grenze ein. Die SDF hat das Gebiet von Baghuz gesäubert, setzt ihre Kampfpositionen weiter fort und bereitet sich auf zukünftige Säuberungen in der Nähe von Dashisha vor." Koalitionstruppen unterstützen laut Pentagon "die Bemühungen der SDF, indem sie Luft-, Artillerie- und Mörserangriffe gegen ISIS-Ziele durchführen". Rankine-Galloway: "Seit...

