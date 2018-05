Nach der Übernahme durch den chinesischen Geely-Konzern ist Volvo wieder mit seinen Modellen erfolgreich.

Der schwedisch-chinesische Autobauer Volvo hat für den XC40 fast 80.000 Bestellungen erhalten und wird die Produktion seines Kompakt-SUVs deshalb stark ausweiten. Das meldet die "Automotive World". Dafür werden die Fertigungs-Kapazitäten sowohl im belgischen Gent als auch im chinesischen Luqiao in den nächsten Monaten erheblich erhöht. Darüber hinaus will das Unternehmen in Kürze eine Reihe von kleineren SUVs auf den Markt bringen, die den derzeit angebotenen V40 ersetzen sollen. Diese Klein-SUVs sollen auch mit Elektro-Antrieb erhältlich sein. Der XC40 wurde letztes Jahr zum ersten Mal angeboten und gewann im März dieses Jahres als erster Volvo den Titel ...

