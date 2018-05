US-Außenminister Mike Pompeo sagt, dass die iranischen Quds-Truppen Mordanschläge in Europa planen. Daher müsse auch den Europäern klar sein, dass der Iran eine Bedrohung darstelle.

Am vergangenen Montag hat US-Außenminister Mike Pompeo vor möglichen Attentaten in Europa durch die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) gewarnt. Pompeos Aussage vor Journalisten in Washington (Video ab Minute 9:00), dass die IRGC "Mordaktionen im Herzen Europas" verüben will, haben Sicherheitsexperten und iranische Exilanten mit Interesse zur Kenntnis genommen. Experten meinen, dass ihnen keine Beweise für die Anschuldigung bekannt seien, berichtet der Guardian. Pompeo sagte: "Heute führt die iranische Quds-Truppe verdeckte Mordanschläge im Herzen Europas durch". Die Sprecherin des US-Außenministerium, Heather Nauert, sagte dazu: "Der Außenminister hat Informationen und Zugang zu Informationen, die ich nicht ...

