Warren Buffets Lieblingsinvestments, gesunde Gewinne mit Reckitt Benckiser und mehr Kohle mit weniger Kosten bei Anglo American: Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: BNY - Mit Warren Buffett investieren

Drei langfristige Entwicklungen beflügeln das Geschäft der Bank of New York Mellon (BNY) und machen die Aktie zu einem Basisinvestment im Finanzbereich. Erstens: BNY arbeitet nur mit professionellen Kunden zusammen, für die sie Wertpapiere verwaltet, Depots verwahrt oder Zahlungsabwicklungen vornimmt. Dieses Geschäft wächst dank lebhafter Wertpapiertransaktionen großer Investoren, daran dürften auch vorübergehende Rückschläge nichts ändern. Zweitens profitiert BNY als eine der größten Adressen in diesem Markt davon, dass immer mehr kleine Konkurrenten ausscheiden, weil sie schärfere regulatorische Anforderungen nicht mehr erfüllen können. BNY dagegen wird von der Fed als systemrelevante Bank eingestuft, die den jüngsten Stresstest ohne Einschränkungen bestanden hat.

Kostensenkungen sind die dritte Triebkraft. Der seit 2017 amtierende Chef Charles Scharf hat sie in die Wege geleitet. Nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um ein Drittel auf 1,14 Milliarden Dollar gestiegen ist, dürften im Gesamtjahr die von Analysten erwarteten 4,2 Milliarden Dollar Gewinn kein Problem werden.

Investorenlegende Warren Buffett hält das Geschäft von BNY für so stabil und aussichtsreich, dass er die Aktie zu einem seiner Lieblingsinvestments gemacht hat. Seit 2010 ist er an Bord und kauft immer wieder zu: Nachdem er im vergangenen Jahr seinen Bestand fast verdreifachte, holte er sich im ersten Quartal dieses Jahres weitere 1,4 Millionen Stück.

Aktientipp 2: Leoni - An intelligenten Kabeln verdienen

Kabel können intelligent sein. Wenn sie Temperatur, Druck oder Dichtigkeit selbstständig erfassen, können sie vor versteckten Schäden oder Kabelbränden warnen - ein wichtiges Sicherheitsfeature in einem Auto, Zug oder Flugzeug. Kabelsysteme dieser Art, eine neue Technologie des fränkischen Bordnetz-Spezialisten Leoni, können Nutzerdaten auswerten, Abrechnungen erstellen oder das Aufladen von Batterien für Elektroautos beschleunigen. Nachdem Leoni in den vergangenen Jahren durch Betrugsfälle und Managementfehler einen Gewinneinbruch hinnehmen musste, haben sich die Aussichten des Netzspezialisten wieder deutlich aufgehellt.

Der immer größere Anteil der Elektronik am Fahrzeug beflügelt Leonis Kerngeschäft Bordnetze und Kabel. Mit 22 Milliarden Euro ist das Auftragspolster hier so groß wie nie zuvor. Allein 4,5 Milliarden Euro betreffen Zulieferungen für Elektroautos. Die Bestellungen haben sich hier im vergangenen Jahr verdreifacht. Mit neuen Werken wird Leoni dieses Geschäft ausbauen. Finanziell ist das kein Problem. Zum einen erzielte Leoni nach schwachen Jahren wieder einen positiven Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft. Zum anderen ist das Unternehmen mit 33 Prozent Eigenkapital gut finanziert. Nach neun Prozent Umsatzplus im ersten Quartal dürfte Leoni 2018 insgesamt zum ersten Mal gut fünf Milliarden Euro Geschäftsvolumen erreichen. Dafür sind 1,9 Milliarden Euro Börsenwert, mit denen derzeit alle Leoni-Aktien bewertet werden, ein günstiger Preis.

Angst vor steigenden Kupferpreisen haben die Leoni-Manager übrigens nicht. Kupfer ist ein durchlaufender Posten. Wenn der Preis steigt, dann geht auch der Umsatz hoch. Im vergangenen Jahr brachte der Kupfer-Effekt 23 Millionen Euro Mehrgeschäft.

Aktientipp 3: Reckitt Benckiser - Gesunde Gewinne und saubere Kurse

Scharfer Preiswettbewerb in der Konsumgüterbranche, Folgen eines weltweiten Hackerangriffs und zuletzt noch ein mageres Umsatzwachstum setzen Aktien von Reckitt Benckiser kräftig zu. Doch nach Kursverlusten von fast 30 Prozent binnen eines Jahres ist der britische Wachstumsklassiker für langjährige Investoren nun wieder interessant.

Der entscheidende Schub kommt von der neuen Struktur des Konzerns, der in ein Unternehmen für Gesundheitsprodukte und in eines für Reinigungsmittel aufgespalten wird. Im vergangenen Jahr kauften die Briten den amerikanischen Spezialisten für Säuglingsnahrung Mead Johnson. Damit verstärkte Reckitt sein Gesundheitsgeschäft und baute die Marktposition in Schwellenländern aus, vor allem in China. Zusammen mit dem bisherigen Geschäft mit Gesundheitsprodukten (Schmerzmittel, Hautpflege, Fußpflege) macht dieses neue Kerngeschäft mehr als die Hälfte der Gesamtumsätze aus, die in diesem Jahr bei umgerechnet mehr als 14 Milliarden Euro liegen dürften. Reckitt rechnet hier langfristig mit jährlichen Wachstumsraten zwischen drei und fünf Prozent.

Die Trennung in eine Gesundheits- und eine Reinigungssparte hat für Reckitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...