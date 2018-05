Vor 400 Jahren brach der Dreißigjährige Krieg los. Eine kleine Warnung vor den "Lehren aus der Geschichte" - und ein großes Lob des historisch informierten Erzählens.

Das beste Geschichtsbuch über den Dreißigjährigen Krieg (1618 - 1648) stammt immer noch von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Es erschien 1668, heißt "Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch" und liegt seit 2009 in einer wunderbar leichten, modernen Übersetzung von Reinhard Kaiser vor. Grimmelshausens Held liebt den Frieden - und wird doch mitgerissen vom Strudel der soldatischen Gewalt und Freibeuterei, Opfer und Täter zugleich in einem "Raum der Gewalt" (Jörg Baberowski) - und weil Grimmelshausen dabei jede hochtrabende Belehrung und bitterböse Wahrheit derbsatirisch zu kontern weiß, ist das Buch nicht zuletzt auch eine Abhandlung über das Menschenmögliche.

Wir können "nach unten ins Tierische entarten", oder auch "nach oben in das Göttliche", so hat es rund 125 Jahre vor Grimmelshausen der Renaissence-Humanist Pico della Mirandola formuliert - in der frohen Hoffnung, die Menschheit stehe an der Schwelle eines ewigen Aufwärts. Für Grimmelshausen selbst (1622 - 1676), als Zeuge des Dreißigjährigen Krieges, hingegen ist die Sache klar: Der Mensch ist jederzeit zu allem fähig: "Die Erde, die doch sonst die Toten deckt, war an diesem Ort nun selbst mit Toten übersät. Da lagen Köpfe, die ihre natürlichen Herren verloren hatten, und Leiber, denen die Köpfe fehlten. Manchen hingen die Eingeweide aus dem Leib, anderen war der Kopf zerschmettert und das Hirn zerspritzt. Da lagen abgeschossene Arme, an denen sich noch die Finger regten, als wollten sie in den Kampf zurück."

Ist es schierer Zufall, dass Friedrich Schiller gut 125 Jahre nach Grimmelshausen wieder an das Beste im Menschen glaubt? Er will mit seiner großen Dramen-Trilogie "Wallenstein" (1799) an "die düstre Zeit" des Dreißigjährigen Krieges erinnern, als "straflose Frechheit" den Sitten Hohn sprach und "rohe Horden" das Land verheerten - um sich vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges der frischen Errungenschaften der Menschheit zu vergewissern und um die Französische Revolution, das Ethos der brüderlichen Freiheit und das Heraufziehen einer neuen, großen Zeit zu feiern. Entsprechend ermuntert Schiller im Prolog zum "Wallenstein" seine Leser, im Rückblick auf die schlimme Zeit "froher in die Gegenwart" zu blicken "und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne".

Taugt der Blick in die Annalen für pädagogische Zwecke? Gibt es so etwas wie "Lehren der Vergangenheit"? Oder noch einfacher: Kann man "aus der Geschichte lernen"? Für Schiller ist die (kunstästhetische) Erziehung des Menschen entlang historischer Stoffe keine Frage, sondern eine Aufgabe. Doch wie man weiß, bereitet Adolf Hitler, erneut 125 Jahre später, frisch entlassen aus der Festungshaft, ...

