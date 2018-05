Am 01. Juni 2018 ist es so weit. Dann kommt das Behandlungssystem 'Zepto' in Kanada auf den Markt. Die Biotechnologiefirma Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) wird 'Zepto Precision Pulse Capsulotomy' offiziell am 1. Juni 2018 während der Jahrestagung der Canadian Ophthalmological Society einführen. Erst vor kurzem war man zum exklusiven kanadischen Distributor für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...