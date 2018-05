Beim Krypto-Start-up Envion sind Millionen verschwunden. Nachdem das Handelsblatt berichtete, weitet sich der Skandal nun aus.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 18: Wie der Streit um die verschwundenen Millionen der Envion AG weitergeht - und was das für die ICO-Branche bedeuten könnte.

Es ist eine Geschichte, die man auch als Finanzjournalist nicht jeden Tag auf dem Schreibtisch hat. Ein Start-up verspricht, die Krypto-Welt zu revolutionieren - indem eines der Grundprobleme von Bitcoin und Co. gelöst wird - der exorbitante Stromverbrauch.

Knapp 100 Millionen Dollar hatte die Zuger Envion AG mit der Vision bei Anlegern eingenommen, virtuelle Münzen in mobilen Rechencontainern am Rand von Staudämmen, Windparks und Solarfeldern zu produzieren.

Was gut klingt, ist im Desaster geendet. Die Führungsmannschaft hat sich heillos zerstritten, wie wir vor anderthalb Wochen aufgedeckt haben. Auf der einen Seite: der Chef der Envion AG in Zug, ein ehemaliger ARD-Korrespondent, der seinen Berliner Programmierern Betrug und Untreue vorwirft.

Diese sollen mehr Tokens (eine Art digitale Gutscheine, die bei virtuellen Börsengängen, sogenannten ICOs, anstelle von Aktien herausgegeben werden) produziert haben als abgesprochen - und der Firma Einnahmen aus dem Verkauf vorenthalten. ...

