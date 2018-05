Der Staat ist steuerreich wie nie und nimmt hin, dass Betrüger ihn um Milliarden erleichtern. Die Politik in der EU unternimmt seit 25 Jahren nichts gegen windige Kettenhändler.

Der Mann auf der Verteidigerseite im Großen Saal des Augsburger Landgerichts schätzt die gepflegte Konversation. Ihr Englisch, lässt er die Übersetzerin wissen, sei wirklich ausgezeichnet. Zu schade, dass er selbst nie dazu gekommen sei, eine Fremdsprache zu erlernen. Doch dann plötzlich bricht er ab, murmelt ein höfliches Pardon und erhebt sich. Der Vorsitzende betritt den Raum, um den Fall Bundesrepublik Deutschland gegen Ashley D. zu verhandeln - seinen Fall.

Für den Briten geht es an diesem Tag in Augsburg nicht mehr darum, ob er ins Gefängnis muss. Sondern nur noch, wie lange. Um rund 118 Millionen Euro soll er mit seinen Komplizen den deutschen Staat erleichtert haben. Der Angeklagte selbst sieht es so: Er habe während seiner "Arbeit" zwar den Eindruck gehabt, "sozialschädlich zu handeln", sei aber zugleich der Auffassung gewesen, "niemanden direkt" geschädigt zu haben.

Fakt ist: Ashley D. hat mit einer gewieften Firmenkonstruktion jeden einzelnen Steuerzahler in Europa betrogen - und, wie Hunderte andere Geschäftsleute auch, den EU-Staaten durch vorsätzlichen Mehrwertsteuerbetrug Millionen abgeknöpft, die für die Sanierung von Schulen, Straßen oder Haushalten fehlen. Schätzungen zufolge gehen allein der Bundesrepublik jedes Jahr 15 Milliarden Euro durch sogenannte "Karussellgeschäfte" verloren, europaweit summiert sich das Minus auf mindestens 60 Milliarden.

Der simple Trick der windigen Kettenhändler: Sie verkaufen sich europaweit, mehrfach und wechselseitig eine beliebige in die EU importierte Ware, etwa eine Computermaus oder ein Edelmetall, reichen dabei munter die jeweilige Umsatzsteuer weiter - und verlangen als Händler dabei in den Empfängerländern das, was ihnen als Händler in der EU zusteht: den Vorsteuerabzug.Im Prinzip ist daran nichts falsch. Der Gesetzgeber will, dass Händlergeschäfte möglichst reibungslos funktionieren. Bei ihnen fällt daher, innerhalb der Europäischen Union, jedesmal Umsatzsteuer an. Aber nur auf dem Papier. Denn tatsächlich können sich Gewerbetreibende die Umsatzsteuer aus Geschäften mit anderen Händlern vom Finanzamt erstatten lassen. Erst wenn ein Händler die Ware an einen Endkunden verkauft, fällt die Steuer tatsächlich an - in Form der Mehrwertsteuer. Doch manche Händler nutzen die Regel im großen Stil aus, lassen die Ware munter und ziellos zirkulieren - und stellen den Staaten Millionen an Abzügen in Rechnung.

Staatlich anerkannter Betrug - seit 1993

Den Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten ist das Problem seit 25 Jahren bekannt: ein Webfehler des europäischen Binnenmarktes, der einen gemeinsamen Markt kennt, aber keine einheitliche Steuergesetzgebung. Würde in allen Ländern die gleiche Mehrwertsteuer anfallen, könnte man die Praxis der Rückerstattung gleich ganz abschaffen. Allein, passiert ist ein Vierteljahrhundert lang - nichts.

Es ist ein kollektives Staatsversagen. Erst im vergangenen Jahr flog eine Bande auf, die mit Einkünften aus dem Betrug die IS-Milizen im Nahen Osten unterstützt hatte. Wer mit ehemaligen Finanzministern, Strippenziehern in Berlin und Tätern spricht, stößt auf ein Netz aus Staatsdienern mit Scheuklappen, Gaunern mit Beamtenmentalität und Politikern im nationalen Hamsterrad.

Der Fall in Augsburg zeigt das besonders eindrucksvoll. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten ein Dutzend Staatsanwälte und eine Handvoll Richter mit Regalmetern von Datensätzen an der Entflechtung des Kartells. Für den Gauner mit den guten Manieren, der heute 50 Jahre alt ist und sein Urteil erwartet, begann alles mit dem vermeintlich besten Geschäft seines Lebens.

Es war Ende der Neunzigerjahre, und D. führte im Vereinigten Königreich seit ein paar Jahren einen Handel für Computerteile. Das Geschäft lief gut, warf aber immer zu wenig Geld ab, denn mit dem Erfolg wuchsen auch D.s private Ansprüche. Wohl deshalb habe er nicht hinterfragt, "dass ich immer häufiger von den gleichen Leuten die besten Schnäppchen angeboten bekam". Und auch nicht, dass sich fast synchron bei ihm Kunden meldeten, die die Waren sofort wieder nachfragten - zu einem deutlich höheren Preis: D. war, erklärt er dem Gericht, unversehens Teil eines Mehrwertsteuer-Karussells geworden.

Alle einig - und doch keine Lösung

Die dunklen Geschäfte laufen konkret so ab: Verkauft etwa ein deutscher Händler eine bereits in der EU zirkulierende Computermaus an einen Händler aus Belgien, hat der Deutsche zuvor, beim Einkauf des Produktes, Steuern gezahlt. Aber er kann sich diese zurückerstatten lassen, weil die Steuern erst beim Endverkauf an einen Verbraucher in Belgien tatsächlich anfallen. Dazu gibt es die sogenannte Vorsteuerrückerstattung: Unternehmer geben an, wie viel erstattbare Mehrwertsteuer sie im vergangenen Monat oder Vierteljahr bezahlt haben. Ergibt sich daraus ein Überschuss, bekommen sie den vom Fiskus zurück.

Dieses ...

