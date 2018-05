Die Menge an schlechten Nachrichten aus Spanien, Italien und den USA belastet die Aktienmärkte immer stärker. Bislang hält sich der Dax noch wacker.

"Sell in May and go away", ist eine alte, abgedroschene Börsenweisheit. Und doch sprechen die jüngsten Ereignisse dafür, dass es klug war, im Jahr 2018 dem Rat zu folgen.

Das hat mehrere Gründe: In Italien etabliert sich eine der Europäischen Union (EU) kritisch gegenüberstehende Regierung, die die ohnehin hohe Staatsverschuldung weiter erhöhen will. Geplant sind höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform. Volkswirte befürchten eine neue Schuldenkrise in der EU. In Spanien ist die Regierung um Ministerpräsident Mariano Rajoy in die Krise geraten.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgte US-Präsident Donald Trump mit der Absage seines Treffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten scheint folglich noch nicht beigelegt. Dies sind welt- und europapolitische Ereignisse, die die Börse in der nächsten Woche weiter belasten werden.

"Angesichts des außen- und wirtschaftspolitischen Chaos in Washington treten die Konjunkturdaten aktuell etwas in den Hintergrund", analysiert die Helaba und ergänzt, dass ein ...

