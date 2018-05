Britische Hausverkäufer kämpfen mit einem launischen Immobilienmarkt. Viele müssen sich von einstigen Preisvorstellungen verabschieden.

Lance Paul hat sein Haus im Westen von London im Mai 2017 mit einem Preisschild von 1,5 Millionen Pfund (1,7 Millionen Euro) auf den Markt gebracht. Ein Jahr später fordert der pensionierte Animateur 1,1 Millionen Pfund - und hat noch immer keinen Käufer gefunden.

Jetzt, nach Dutzenden von Besichtigungen, die zu nichts führten und ein paar absichtlich zu niedrigen Geboten, hat der 71-Jährige ein Kaufangebot erhalten. Es liegt quälend nahe der Untergrenze, unter die, das hat er sich fest vorgenommen, niemals gehen würde. Paul denkt ernsthaft daran, das Angebot anzunehmen. Er habe Angst, sagt er, dass es noch weiter nach unten gehen könnte.

Ähnliche Überlegungen finden derzeit in ganz London statt. Immobilienverkäufer wägen ab, ob sie in einem fallenden Markt das nehmen sollen, was sie bekommen können. Oder ob sie abwarten, in der Hoffnung, dass der Einbruch nur von kurzer Dauer sein wird. In den vergangenen vier Jahrzehnten erwies sich Aussitzen als kluger Weg. Die Frage ist nun, ob der Brexit und der allmähliche Rückzug aus der Politik des lockeren Geldes rund um den Globus das gegenwärtige Problem verschärfen.

"Die Party am Londoner Wohnungsmarkt ist vorbei und der Kater fängt gerade erst an", sagt Neal Hudson, Gründer der Research-Firma Residential Analysts. "Geringere Nachfrage aufgrund von Brexit oder Zinssteigerungen könnte weitere Hausbesitzer und ...

