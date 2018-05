FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der immer schärferen Konfrontation und gegenseitigen Vorwürfen zwischen der Nato und Russland sucht die Allianz den Dialog mit Moskau. "Wir werden uns am kommenden Donnerstag zum Nato-Russland-Rat treffen, um den Dialog mit Russland fortzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dem Magazin Spiegel. "Dialog mit Russland ist nicht einfach, aber genau deshalb ist er so ist wichtig", so Stoltenberg. "Wir brauchen diesen Dialog, um unsere Beziehungen zu verbessern und Spannungen zu reduzieren."

Es ist das erste Treffen des Nato-Russland-Rats seit Herbst 2017 und wohl der letzte vor dem Nato-Gipfel im kommenden Juli. Der Nato-Russland-Rat ist das wichtigste Forum für politische Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland.

May 26, 2018 08:02 ET (12:02 GMT)

