Dass viele Fans auf das Nokia X6 gewartet haben, war klar. Was mit dem neuen Mittelklasse-Smartphone von HMD Global gerade in China abgeht, übertrifft aber jede Erwartung - und jeden Rekord: Am ersten Tag war das X6 innerhalb von zehn Sekunden ausverkauft, die 700.000 Exemplare bedeuteten schon am Montag einen Nokia-Rekord. Mit der zweiten Tranche am Freitag allerdings knackte HMD Global nun die Millionengrenze, wie der Blog WindowsUnited berichtet.

Bisher nur in China erhältlich

