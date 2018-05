Was lange währt, wird endlich gut? Von wegen: Einer neuen Studie zufolge sind lange Abgabefristen kontraproduktiv.

Nehmen wir an, Sie müssten ein wichtiges Projekt übernehmen. Würden Sie lieber in einem Monat oder in drei Monaten damit fertig sein müssen? Instinktiv werden Sie sich vermutlich für die zweite Option entscheiden. Kein Wunder, denn schon der Volksmund lehrt uns: Was lange währt, wird endlich gut, und der Rat kommt erst mit der Zeit. Dahinter verbirgt sich der Glaube, dass ein erwünschter Ausgang umso wahrscheinlicher wird, je mehr Zeit uns für eine Aufgabe zur Verfügung steht.

Dann können wir in Ruhe alle Schritte planen, müssen uns nicht von unvorhergesehenen Störungen irritieren lassen und haben genug Zeit für die finalen Korrekturen - natürlich ohne dabei in Hektik zu verfallen. So weit zumindest die Theorie. Praktisch sieht das oft anders aus. Egal, ob Studenten bei der Masterarbeit, Referenten bei der Kundenpräsentation oder Geschäftsführer bei der Analystenkonferenz: Immer wieder unterschätzen Menschen, egal, auf welcher Hierarchieebene, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe brauchen. Das Ergebnis ist immer ...

