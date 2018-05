Seit Anfang Januar befindet sich die Deutsche Beteiligungs AG im langfristigen Abwärtstrend. In dieser Zeit verloren Aktionäre die eine Aktie des Unternehmens aus Frankfurt am Main besaßen, knapp 17 Euro an Kurswert. Dies entspricht einem Verlust von knapp über 30 Prozent.Nach einer sehr wechselhaften Woche, mit Höchststand bei 36,15 Euro und einem Tiefststand bei 34,50 Euro, könnte am Freitag ein neuer positiver Trend für alle Trader eingeleitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...