Märkte und Politiker zittern vor der Euro-Politik der neuen Regierung in Rom. Die kurzfristigen Risiken für die Wirtschaft liegen aber ganz woanders - auch deutsche Unternehmen sind betroffen.

Der Raum, in dem Giuseppe Romano an diesem Vormittag Hoffnung verbreiten möchte, hat bessere Zeiten gesehen. Es ist ein Tag Anfang Frühling im süditalienischen Tarent, als Romano auf die abblätternde Farbe seiner Bürowand schaut und sagt: "Warten wir doch mal ab, chaotischer kann es eigentlich nicht werden." Als Chef der Gewerkschaft CGIL in der größten Industriestadt Süditaliens vertritt er die Interessen der mehr als 10.000 Arbeiter des Stahlwerks Ilva, des größten Europas. Die Partei Fünf Sterne möchte dieses Werk schließen. Und an diesem Tag zeichnet sich ab, dass die Fünf Sterne künftig die Regierung anführen könnten. Doch Romano gibt sich gelassen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt befindet sich das Werk in der Krise. Da Tarent aber der einzige industrielle Kern im Italien südlich von Rom ist, hat jeder Arbeitsplatzabbau dort nationale Bedeutung. Und so begleitet ein zähes Ringen jeden Schritt. Soll man Umweltauflagen lockern? Darf der Staat das Werk finanziell unterstützen? Bei diesen Fragen gibt es zwischen der Zentralregierung in Rom, der Regionalregierung in Bari und der Provinzregierung in Tarent seit Jahren unterschiedliche Positionen. "Und das, obwohl all diese Ämter bisher von einer Partei besetzt wurden", sagt Romano. Chaotischer kann es nicht werden.

Wenn sich Romano da mal nicht getäuscht hat. Denn wenige Wochen nach diesem Vormittag steht fest: Die Fünf Sterne, gestartet als Protestbewegung, werden stärkste Partei in der vom Verwaltungswissenschaftler Giuseppe Conte angeführten Regierung. Und am Werk Ilva entzündet sich der erste Krach zwischen den Sternen und ihrem Koalitionspartner, der rechten Lega. "Schließen", wolle er das Werk, ließ Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio verlauten. "Weiterbetreiben", forderte die Lega. Und gab einen Vorgeschmack auf die Art Wirtschaftspolitik, auf die sich Italien für die nächste Zeit einstellen darf: ein bisschen Chaos hier, ein wenig Ideologie dort - und im Zweifel eine Portion Staatsgeld.

Nun ist es ja so, dass sich in Europa in den vergangenen Tagen rasend schnell eine Erzählung verbreitet hat. Es ist die Erzählung von einer Bande politischer Eiferer, die als italienische Regierung getarnt den Euro ins Chaos stürze. Weil sie Haushaltsregeln ignoriere. Weil sie einen Schuldenschnitt wolle. Weil sie ein Grundeinkommen einführe. Besonders eifrig erzählt man sich diese Geschichte an den zentralen Schauplätzen der Märkte und der Politik, an denen Menschen wie der CSU-Europapolitiker Manfred Weber die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...