Für viele Menschen ist ein Sommerjob die erste Erfahrung in der Arbeitswelt. Es ist eine Gelegenheit zu sehen, wie es ist, hart zu arbeiten und mit einem Gehalt belohnt zu werden. Natürlich sind Sommerjobs auch Gelegenheiten, Einblick in die Wirklichkeit zu bekommen und erste Fehler zu begehen. Unser Panel von Motley Fool-Mitarbeitern hat während ihrer gesamten Karriere einige interessante Jobs ausgeübt, und jeder von uns hat die Sommerferien durchgearbeitet. Wir haben dabei einige wertvolle Lektionen gelernt, die bis heute gelten. Menschenkenntnis ist wichtig Maurie Backman: Ich habe während meiner Zeit als Teenager in einem Sommercamp gearbeitet, und obwohl es kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...