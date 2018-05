Baden - Welchen Weg verfolgt Trivago? Was haben die jungen Startups im Köcher? Was sagen Investoren zu Innovationen in der Hotellerie? Am 5. Juli 2018 erfolgt im Trafo Baden erstmals das «Hospitality Technology Forum» (HTF), das sich an Startups, Hoteliers, Tourismusfachleute und Investoren richtet. Organisiert wird die Innovationsplattform durch Milestone, den Tourismuspreis der Schweiz.

Referate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...