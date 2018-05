Die wenigsten Bankkunden heben Geld persönlich in der Filiale ab - dank der Geldautomaten. Vor 50 Jahren gab es in Tübingen den ersten.

Spezialschlüssel, Plastikausweis, Lochkarte - der Einstieg ins digitale Zeitalter war mühsam. Wer an Deutschlands erstem Geldautomaten Geld abheben wollte, brauchte eine Menge Zubehör, außerdem Geduld.

Am 27. Mai 1968 nahm die Tübinger Kreissparkasse im Zentrum der Stadt das Monstrum von Maschine in Betrieb. Das war ungefähr ein Jahr nach der Inbetriebnahme des ersten Geldautomaten der Welt. Höchstens 1000 eigens registrierten Kunden wurde in Tübingen der Zugang zu dem mit einer dicken Metalltür gesicherten "GELDAUSGABE"-Schacht in der Außenwand der Bank gewährt.

Zehn Lochkarten bekamen diese Kunden auf Vorrat. Für jede Karte spuckte der Automat einen Hundertmarkschein aus. Es konnten höchstens 400 D-Mark auf einmal abgehoben werden. Nutzen durfte die neue Technik nur, wen die Bank für flüssig hielt. Schließlich sollte das Konto auch bei Abhebung der 1000 Mark nicht ins Minus rutschen, erinnert sich Hartmut Krumm (71), damals Mitarbeiter der Kreissparkasse.

Bankkunden, die den Automat nutzen durften, waren nicht mehr auf die Schalter-Öffnungszeiten angewiesen, um an Bargeld zu kommen. Die Tresorbaufirma Ostertag aus Aalen, die den Tübinger "Geld-Ausgabe-Automaten" gemeinsam mit AEG-Telefunken gebaut hatte, bewarb in einer Broschüre dessen Vorzüge: "Er verhindert, dass berufstätige Kunden aus Zeitmangel größere Beträge auf Vorrat abheben müssen."

Dass er beim Geldabheben auf die Öffnungszeiten seiner Bank angewiesen war, war ein paar Jahre zuvor dem Schotten John Shepherd-Barron (1925-2010) zum Verhängnis geworden. An einem Samstag im Frühjahr 1965 ging ihm das Bargeld aus, weil er wenige Minuten zu spät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...