Zum 2. Mai hatte Deutschland einen Kredit über 924 Milliarden Euro im sogenannten Target2-System. Zum selben Zeitpunkt wies Portugal ein Defizit von 83 Milliarden Euro auf, während Spanien ein Defizit von 381 Milliarden Euro und Italien ein Defizit von 443 Milliarden Euro aufwies. Ich weiß, dass ich hier an ein gemischtes Publikum schreibe. Einige von euch haben das Target2-Streitthema genau verfolgt - es gibt seit Jahren eine ziemlich heiße Debatte darum - während andere möglicherweise zum ersten Mal "Target2" hören. Ich werde also nicht in die technischen Details von Target2 eintauchen, noch wird dies eine Erklärung für Anfänger sein. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...