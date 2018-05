Unterföhring (ots) -



Gut Kick in die Runde! Drei Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland will sich Klaas Heufer-Umlauf und seine Zuschauer jeden Montag, um 23:10 Uhr auf ProSieben in "Late Night Berlin" fit für das sportliche Großereignis machen. "Ich will die erste und früheste WM-Sendung in diesem Jahr sein", erklärt Klaas Heufer-Umlauf. Für seine wöchentliche Rubrik "Road to Russia" hat er sich Unterstützung direkt aus der Fußball-Nationalmannschaft organisiert: "Ich werde mich ins Fußballfieber hineinsteigern und ich habe jemanden, der mir dabei helfen wird: meinen WM-Experten Toni Kroos höchstpersönlich - unser 'Late Night Berlin'-Mann in der Nationalmannschaft."



In seinem WM-Studio will Klaas Heufer-Umlauf die wichtigsten Fragen klären: Wie erfährt man als Spieler von seiner Nominierung? Wie ist dieser Ronaldo eigentlich privat? Und wie lauten die Regeln für die diesjährige WM? Für den Experten-Talk am Montag erwartet der frischgebackene Champions-League-Sieger Toni Kroos gute Vorbereitung von Klaas Heufer-Umlauf: "Überleg' Dir ein paar schöne Fragen."



Außerdem in der Startaufstellung bei "Late Night Berlin": "Young Sheldon"-Darsteller Iain Armitage besucht Klaas Heufer-Umlauf persönlich im Studio und sorgt als junger Super-Nerd für ein großes Bazinga!



"Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf, Toni Kroos und "Young Sheldon" Iain Armitage - am Montag, 28. Mai, um 23:10 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: LateNightBerlin



