München - Tarana Burke ist Teil der Silence Breakers, und wurde letztes Jahr als Time's Person of the Year ausgezeichnet. Die Silence Breakers - das sind die Frauen und Männer, die sich öffentlich zum Thema sexuelle Belästigung ausgesprochen und sich aktiv dagegen eingesetzt haben. Tamara Burke wird am ersten Tag des Festivals, das vom 30. September - 2. Oktober 2018 in München stattfindet, eine Keynote Rede halten wird.

Als langjährige Aktivistin für soziale Gerechtigkeit hat Burke die Me Too Bewegung gegründet. Der Ausdruck war ursprünglich Teil ihrer Arbeit, Solidarität zwischen den Opfern aufzubauen. Jahre später ging die Bewegung als viraler Hashtag um die Welt und hat auf Facebook und Twitter über 13 Millionen Posts generiert.

metoo ist nicht nur eine Hashtag-Sensation, die über Nacht entstanden ist; Tarana hat mehr als 25 Jahre ihres Lebens dem Kampf für soziale Gerechtigkeit gewidmet und hat den Grundstein für die Bewegung gesetzt, die ursprünglich für junge farbige Frauen geschaffen war, die sexuellen Missbrauch und Übergriffe ...

