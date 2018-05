Beginnt bei einer Staatsquote von 50 Prozent der Sozialismus, wie Helmut Kohl einst mutmaßte? Fakt ist: Die politische und ökonomische Aussagekraft des Indikators Staatsquote ist nur begrenzt.

Das Interesse von Helmut Kohl an Wirtschaftsfragen war nicht übermäßig ausgeprägt, doch eines glaubte der Alt-Kanzler zu wissen. "Ab einer Staatsquote von 50 Prozent", so soll er einst gesagt haben, "beginnt der Sozialismus".

Dieses Schicksal ist uns zwar erspart geblieben. Über die 50-Prozent-Grenze ist Deutschland seit 1995 noch nie gerutscht. Doch wann immer Ökonomen und Politiker die Frage diskutieren, wie viel Staat es denn sein darf und soll, hantieren sie mit dem Begriff der Staatsquote.

Wie kommt diese Zahl zustande - und ist sie überhaupt aussagekräftig? Die Staatsquote setzt die Gesamtausgaben der öffentlichen Hand ins Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Produktion, meist dem nominalen Bruttoinlandsprodukt. Zu den Ausgaben zählen Personal, Sach- und Verwaltungskosten, öffentliche Investitionen (etwa in die Infrastruktur) sowie die Zinszahlungen der öffentlichen Hand. Zudem fließen Subventionen und staatliche Sozialleistungen mit ein. Die Staatsquote misst also im Kern, welcher Anteil der volkswirtschaftlichen Leistung durch die Kassen des Staates fließt und umverteilt wird. "Wenn keine Politikmaßnahme die Ausgabenstruktur nennenswert geändert hat, lässt sich aus der Entwicklung der Staatsquote gut ablesen, ob sich der Staat in einem betrachteten Land eher ausbreitet oder eher auf dem Rückzug ist", sagt Martin Zagler, Ökonomie-Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Trotzdem ist bei der Analyse Vorsicht geboten. "Wer Staatsquoten verwendet und interpretiert, muss sich einiger Grenzen ihrer Aussagekraft und Vergleichbarkeit bewusst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...