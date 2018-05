Hamburg (ots) -



Ab Mai sorgt die limitierte Design Edition von Lena Gercke in den Sorten Forever Summer mit exotischem Blumenduft und Paradise Joy mit fruchtig-frischer Note für paradiesische Duschträume.



Weißer Sandstrand, sanftes Wellenrauschen und ein eisgekühlter Früchte-Cocktail - die zwei neuen Duschgele der Palmolive Limited Edition by Lena Gercke lassen uns von fernen Urlaubszielen träumen. Zum ersten Mal hat die beliebte Moderatorin Lena Gercke zusammen mit Palmolive eine eigene Limited Edition kreiert. "Für die Sorten Forever Summer und Paradise Joy habe ich mich von meinen Reisen inspirieren lassen. Besonders die malerischen Sonnenuntergänge und die paradiesischen Palmen wollte ich im Design des Duschgels wiedergeben", sagt Lena Gercke zu ihren Editionen und das sieht und riecht man auch. Die fruchtig und blumig duftenden Duschgele wecken die Sinne und sorgen für entspannte Urlaubsatmosphäre im Bad. Dank der sanft-cremigen Textur fühlt sich die Haut nach der Dusche zart gepflegt an.



Forever Summer: Traum von der Karibik



Bei dieser Sorte trifft der verführerische Duft von exotischen Blumen auf warme Nuss- und Sandelholznoten. Gleichzeitig verwöhnt die reichhaltige Formel die Haut und hinterlässt mit jeder Dusche ein frisches Sommergefühl. Auch das Packaging der limitierten Design-Edition von Lena Gercke weckt die Sehnsucht nach einer Sommerreise: Palmenblätter, Kokosnüsse und tropische Blumen umrahmen den Sonnenaufgang vor türkisfarbenem Meer perfekt.



Paradise Joy: Fruchtig wie ein Sommercocktail



Diese Limited Edition erinnert dank Kirschblüten- und Zitrus-Duft sowie einem Hauch von Mandel an einen fruchtigen Sommer-Drink und verwandelt so das Duscherlebnis in einen wahrhaft paradiesischen Moment. So exotisch zeigt sich auch das Verpackungsdesign von Lena Gercke: Der Sonnenuntergang mit Farbverlauf in Magenta und Blau bildet die Kulisse für tropische Früchte in Grün-, Pink- und Violett-Tönen und sorgt für Reiselust.



Die Palmolive Limited Edition by Lena Gercke in den Sorten Forever Summer und Paradise Joy ist ab Mai 2018 in der 250 ml Flasche exklusiv bei dm erhältlich (UVP: 1,39 Euro).



Über CP GABA GmbH



Die CP GABA GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist die deutsche Unternehmung des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Mundpflegeprodukten mit dem Bestreben, die Mundgesundheit in Deutschland zu verbessern. Das Mundpflege-Produktportfolio der CP GABA GmbH beinhaltet international angesehene Marken wie Colgate®, elmex®, aronal®, meridol® und Dentagard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Bereich der Körperpflege unter der Marke Palmolive Produkte zum Wohlfühlen für sämtliche Bedürfnisse. Im Bereich der Haushaltspflege runden die Marken Ajax, DanKlorix, Palmolive und Softlan das Markenportfolio ab. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 36.700 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von über 15 Milliarden US $.



