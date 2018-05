Die Datenschutzgrundverordnung betrifft nicht nur Kunden-, sondern auch Bewerberdaten. Bewerbungsmappen einfach weiterzuleiten geht nicht mehr. Acht Dinge sollten Personaler künftig beachten.

Stellenanzeigen sind meist ähnlich aufgebaut. Ein Einleitungstext, die Anforderung, schließlich die "was wir Ihnen bieten"-Kategorie, mit der sich das Unternehmen schmückt. Die letzten Sätze unterscheiden sich jedoch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber stark. Einige fordern Bewerbungsunterlagen per E-Mail, andere fordern ihre Bewerber auf, ein Online-Formular auszufüllen und den Lebenslauf als pdf-Datei hochzuladen. Einige akzeptieren auch eine per Post versandte Bewerbungsmappe.

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt nun, dass alle personenbezogenen Daten, die ein Unternehmen erhält - egal ob von Kunden, Mitarbeitern oder Bewerbern - bestmöglich geschützt werden. Es geht schließlich, so das Motiv der neuen Verordnung, niemanden außer dem Personalverantwortlichen etwas an, wo der Bewerber Praktika absolviert hat, welche Hobbies er hat oder in welchem Verein er Mitglied ist. Durch die DSGVO werden einige bislang übliche Verfahren im Bewerbermanagement rechtswidrig. Auf folgende Dinge sollten Unternehmen achten:

1. Bewerberdaten löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werdenPersonaler sollten darauf achten, dass sie die Unterlagen der Bewerber löschen, sobald dieser eine Absage erhalten hat. Papierbewerbungen sollten sie in den Schredder geben. Auch das Weiterleiten von Bewerbungen per E-Mail wird problematisch. Denn sobald die Unterlagen auf fremden Computern liegen, kann der Personalverantwortliche nicht mehr für die Löschung der Daten garantieren. Ein Bewerbermanagementprogramm kann helfen. Einige bieten an, dass Bewerbungsmappen per Link mit zuständigen Führungskräften geteilt werden können. Diese Links können von Unbefugten nicht geöffnet werden und verfallen nach einem festgelegten Zeitraum. Eine langfristige Datenspeicherung ist nur zulässig, wenn der Bewerber diesem Vorgehen explizit zugestimmt hat - beispielsweise um für eine künftige Stellenausschreibung kontaktiert zu werden.

2. So viel wie nötig - so wenig wie möglichDer Hochschulabschluss, die Abschlussnote, der Name und die E-Mail-Adresse ...

