Markiere dir den 7. Juni 2018 im Kalender. Das ist das Datum, an dem der kanadische Senat über den Gesetzesentwurf C-45 zum Freizeitgebrauch von Marihuana abstimmen wird. Der Senat hat bereits im März eine wichtige Hürde überwunden, mit 44-29 Stimmen, damit der Gesetzentwurf in den Ausschuss eingebracht werden kann. Doch die wichtige Frage für die aufkeimende Cannabisindustrie ist, wie groß der kanadische Freizeitmarihuana-Markt tatsächlich sein wird. Colorados Auswirkungen der Legalisierung von Freizeitmarihuana könnten einen Hinweis darauf geben. Das Colorado-Experiment Das Colorado Department of Revenue (CDOR) veröffentlichte kürzlich die neuesten Marihuana-Umsatzberichte für den US-Staat Colorado. In den ersten drei Monaten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...