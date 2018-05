Zürich (awp/sda) - In der Migros-Verwaltung, dem Aufsichtsgremium der Detailhandelsgenossenschaft, stehen im Sommer 2020 einige Änderungen an. Die Gewichtigste: Der Präsident Andrea Broggini tritt nicht zur Wiederwahl an. Deshalb sucht die Detailhändlerin einen neuen Präsidenten, wie Migros-Sprecher Luzi Weber gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...