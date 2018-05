Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sieht Ägypten in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit auf einem guten Weg. "Ägypten ist und bleibt als größtes arabisches Land der Schlüssel für Stabilität in der Region", sagte der CDU-Politiker am Sonntag.

"Gute Zusammenarbeit sehe ich zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik." Ägypten habe es geschafft, das Schlepperunwesen an seiner Küste zu beenden. Er freue sich außerdem besonders darüber, dass sich die Lage der koptischen Christen seit Dezember 2016 erheblich verbessert habe, so Kauder. In den Bereichen Wirtschaft und Bildung sei Deutschland ein begehrter Partner, der in Ägypten hohes Ansehen genieße. "Entsprechend sind die Erwartungen an unser Land. Ich werde mich auch weiter für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten einsetzen", so der Unionsfraktionschef.

Kauder hatte Ägypten vom 23. bis zum 26. Mai besucht und sich dabei unter anderem mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sisi getroffen.