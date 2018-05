Die Marihuana-Bewegung in Nordamerika ist im Moment scheinbar unaufhaltsam. Mexiko legalisierte im Juni 2017 medizinisches Cannabis, 29 US-Bundesstaaten haben seit 1996 Marihuana auf die eine oder andere Weise legalisiert, und Kanada steht kurz davor, das erste entwickelte Land der Welt zu werden, das bis zu diesem Sommer Cannabis für Erwachsene legalisiert. Das nenne ich ein großartiges Rezept für schnelles Umsatzwachstum innerhalb der Marihuanaindustrie. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView in Zusammenarbeit mit BDS Analytics stieg der Umsatz aus legalem Cannabis in Nordamerika um 33 % auf 9,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich rund 47 Milliarden ...

