Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz pocht auf baldige EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien. Die Region brauche glaubhafte Perspektiven.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) pocht auf rasche EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien. "Wer Konflikte in unserer Nachbarschaft auf dem Westbalkan vermeiden und zur Stabilisierung beitragen will, der muss den Ländern in der Region glaubhaft eine europäische Perspektive bieten", sagte der konservative Politiker der "Welt am Sonntag".

