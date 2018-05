Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor einzelnen schweren Gewittern in Teilen Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, teilte die DWD am Sonntagnachmittag mit.

Es könne Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich Blitzschäden geben. Bei geringen Luftdruckgegensätzen sei feuchte, zu Gewittern neigende Warmluft in weiten Teilen Deutschlands wetterwirksam. Auch wenn es nur vereinzelt Gewitter gebe, fielen diese zum Teil kräftig aus, so der Wetterdienst. Die Warnung gilt zunächst bis Sonntagnachmittag.

Eine Verlängerung bis in die Abendstunden sei wahrscheinlich, teilte der DWD weiter mit.