Innenminister Horst Seehofer wird am Dienstag vor dem Innenausschuss des Bundestags über die massenhaft zu unrecht verteilten Asylbescheide des Bundeamts für Migration und Flüchtlinge aussagen.

In der Affäre um massenhaft zu Unrecht erteilte Asylbescheide hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine lückenlose Aufklärung angekündigt. "Eine unabhängige Aufklärung steht da an erster Stelle, und zwar ohne Ansehen von Personen, umfassend und auf allen Ebenen", erklärte Seehofer am Sonntag in Berlin. Der CSU-Politiker wird am Dienstag ebenso wie die Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, vor dem Innenausschuss ...

