Das SWR Fernsehen bringt die "Montagsmaler" zurück Guido Cantz präsentiert SWR Neuauflage der beliebten Unterhaltungsshow / 40 neue Folgen ab September 2018



Die "Montagsmaler" sind wieder da. Ab September zeigt das SWR Fernsehen 40 neue Folgen des TV Klassikers, präsentiert von Publikumsliebling Guido Cantz. In jeder Sendung tritt ein Team von vier Prominenten gegen acht Kandidaten aus dem Südwesten an - vier Kinder und vier Erwachsene. Und wieder dreht sich alles um die Frage: Wer malt und rät am besten? In fünf Runden müssen die Kandidaten ihr zeichnerisches Talent beweisen. Ob Hund, Katze oder Maus diesmal wieder dabei sind, ist im SWR Fernsehen ab September 2018 zu sehen.



Ein Moderator mit Vorfreude - Guido Cantz zur SWR Neuauflage der "Montagsmaler" Guido Cantz ist schon vorab begeistert: "Ich freue mich sehr zusätzlich zu 'Verstehen Sie Spaß?' einen weiteren TV-Klassiker moderieren zu dürfen! Mit der Sendung erfüllt der SWR mir einen großen Wunsch, der schon lange auf meiner 'Löffelliste' steht: die 'Montagsmaler' - oder wie ich gerne sage: 'Hund, Katze, Maus!'" Dabei präsentiert er eine Erfolgsshow mit Tradition: Am 14. Januar 1974 moderierte Frank Elstner zum ersten Mal "Die Montagsmaler" im Ersten. Die Sendung wurde rasch zu einem Publikumsrenner und machte Elstner zu einem der beliebtesten deutschen Moderatoren. Nach 53 Sendungen übergab er die erfolgreiche Sendung an Sigi Harreis, die 1996 die 250. Sendung moderierte. Heute, 22 Jahre nach der letzten Sendung mit Sigi Harreis, regt die legendäre Show in neuem Gewand und mit zwei Staffeln das Publikum erneut zum Mitraten an.



Sendungen:



"Montagsmaler" - 40 neue Folgen ab September 2018, SWR Fernsehen



