nur noch wenige Zeitgenossen erwarten, dass die hohe globale Verschuldung ohne heftige Verwerfungen und Krisen abgebaut werden kann. Kritisch ist nicht allein die Höhe der Staatsschulden. Auch die Unternehmen und die Konsumenten steckten tief im Schuldensumpf.

Wenn es um die Schulden geht, wird meistens auf Länder wie Griechenland oder die USA geschaut. Bei den Griechen sind die Probleme offensichtlich und in Amerika am größten, denn die USA sind in der Schuldenfalle gefangen. Viele ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...